Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 миллионов евро за ФелишаSportbox.RU 02:09
«Бенфика» получила от «Атлетико» предложение по форварду Жоау Фелишу. Как сообщается на официальном сайте португальского клуба, «матрасники» предложили за 19-летнего нападающего 126 миллионов евро. После вычета налогов «Бенфика» получит 120 миллионов евро.
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