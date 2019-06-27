Футбол

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 миллионов евро за ФелишаSportbox.RU 02:09

«Бенфика» получила от «Атлетико» предложение по форварду Жоау Фелишу. Как сообщается на официальном сайте португальского клуба, «матрасники» предложили за 19-летнего нападающего 126 миллионов евро. После вычета налогов «Бенфика» получит 120 миллионов евро.
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«Атлетико» выложил 126 млн за 19-летнего пацана. И это адекватная сумма

Sport24.ru06:30

«Атлетико» платит 126 млн за игрока с одним сезоном на взрослом уровне. Симеоне знает, что делает

Sports.ru04:51

«Бенфика» объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от «Атлетико»

Спорт-Экспрессвчера в 17:26

«Атлетико» официально предложил 126 миллионов евро за форварда «Бенфики»

Sport.ruвчера в 18:14

«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

Газета.Ruвчера в 18:05

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

Чемпионатвчера в 17:50

«Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»

Советский спортвчера в 18:11
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Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Видео крушения Ан-24 в Бурятии попало в сеть

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:32
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Игры

Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов

Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.
Обновлено в 04:47
Политика

Киевский историк заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Реформы Петра I проводились выходцами из Украины.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Экономика

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2019

Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 05:30
Футбол

«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова

Обновлено в 05:58
Политика

Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Обновлено в 04:26
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 01:34
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Путин анонсировал поставки «Кинжала», «Пересвета» и «Сармата» в войска

Обновлено в 06:49
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Политика

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Политика

ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Общество

Массовый велофестиваль пройдет в Коломне 20 июля

Обновлено в 06:50
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Музыка

Мадонна устроила бойню в новом клипе «God Control»

Композиция "God Control" вошла в состав нового альбома Мадонны под названием "Madame X". Релиз пластинки состоялся 14 июня 2019 года.
Обновлено в 06:33
Общество

Госдума приняла закон об упрощении доступа инвалидов к инфраструктуре

Законопроектом вносятся изменения в положения КоАП РФ, регулирующие привлечение к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
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