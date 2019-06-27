«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 миллионов евро за ФелишаSportbox.RU 02:09

«Бенфика» получила от «Атлетико» предложение по форварду Жоау Фелишу. Как сообщается на официальном сайте португальского клуба, «матрасники» предложили за 19-летнего нападающего 126 миллионов евро. После вычета налогов «Бенфика» получит 120 миллионов евро.

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 миллионов евро за Фелиша

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