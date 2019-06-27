Футбол

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за ФеликсаSports.ru 17:32

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается.
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«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

Газета.Ru18:05

«Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»

Советский спорт18:11

«Атлетико» официально предложил 126 миллионов евро за форварда «Бенфики»

Sport.ru18:14

«Бенфика» сообщила о предложении «Атлетико» в размере 126 млн евро за Жоау Фелиша

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«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

Чемпионат17:50

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Sports.ru17:32

«Бенфика» объявила о 126-миллионном предложении по Феликсу от «Атлетико»

Спорт-Экспресс17:26
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Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
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Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

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Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

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На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Политика

Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим так называемым "постоянным представителем в Автономной Республике Крым" Антона Кориневича.
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Здоровье

Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.
Обновлено в 14:35
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Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake

Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено в 13:23
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Политика

Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке

Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке может продлиться около часа.
Обновлено в 22:28
Культура

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой

Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Экономика

«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Наука

Ученые нашли способ выращивать новые зубы

Российские и японские ученые выявили клетки, которые отвечают за процесс образования зубной ткани у человека.
Обновлено в 19:01
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обновлено в 21:49
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