Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за ФеликсаSports.ru 17:32
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
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Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
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Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
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Обновлено в 15:55
Экономика
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Политика
Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»
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Обновлено в 06:31
Здоровье
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Авто
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Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
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В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
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Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Политика
Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке может продлиться около часа.
Обновлено в 22:28
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой
Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом
Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports.
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Происшествия
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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Экономика
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
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Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Наука
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Российские и японские ученые выявили клетки, которые отвечают за процесс образования зубной ткани у человека.
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Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49