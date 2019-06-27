Футбол
«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за ФеликсаSports.ru вчера в 17:32
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы. Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро. Предложение в настоящее время рассматривается.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Здоровье
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Экономика
ЦБ уличил семью владельцев «Трансаэро» в нарушении закона об инсайде
Семья одного из основателей авиакомпании "Трансаэро" Александра Плешакова в 2016 году нарушила закон об инсайдерской информации, что позволило ей избежать убытков на 200 млн рублей.
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Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Баскетбол
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Форвард Янис Тимма продолжит выступать за Химки, сообщает официальный сайт клуба. 26-летний латвиец подписал с клубом двухлетний контракт.
Обновлено в 09:13
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Экономика
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Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
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Интернет
Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях
Новое мобильное приложение DeepNude (18+) показывает как бы выглядела женщина без одежды.
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Экономика
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Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
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Музыка
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Транспорт
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Здоровье
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Врачи рассказали, что есть помидоры вредно людям с болезнями ЖКТ и суставов.
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Игры
Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов
Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.
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Певица Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки
Певица регулярно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Так, однажды Алсу исполнила просьбу смертельной больной девочки из Казани.
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Футбол
«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций
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Авто
Украина с 1 июля полностью запрещает импорт авто из России
Кабмин принял данное постановление двадцать шестого июня. При этом, оно начинает действовать с первого июля текущего года.
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Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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