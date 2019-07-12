Футбол
«Атлетико» потребует от «Барселоны» доплатить за трансфер ГризманнаRuNews24.ru вчера в 12:43
Как сообщили испанские СМИ, в переговоры «сине-гранатовые» вступили еще в марте. Так, по мнению руководства «индейцев», «Барселона» хотела дождаться снижения стоимости игрока – в его контракте прописана сумма сокращения отступных по наступлению июля 2019 году с 200 до 120 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:50, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский отказал во встрече матери убитого Бузины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста Олеся Бузины.
Обновлено в 04:52
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Автоспорт
Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Ночью в Курортном районе произошла смертельная авария
Авария произошла на пересечении улиц Ленинградской и Советской в поселке Песочный.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом
В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Просроченная каша может стать причиной развития рака
Каша с истекшим сроком годности повышает риск возникновения онкологических заболеваний, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Выставила истеричкой. Овсянникова публично «облила грязью» Бородину
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Вооруженные в масках напали на офис компании под Саратовом
В Энгельсском районе Саратовской области группа вооруженных людей напала на офис коммерческой организации и застрелила охранника.
Обновлено в 07:16
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 07:49
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в молодежном первенстве
Зенит обыграл Тамбов (2:1) в матче первого тура молодежного первенства. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Обновлено в 07:17
Экономика
Правительство одобрило проект закона о валютных операциях
Кабмин РФ одобрил законопроект о дополнительных разрешённых случаях совершения резидентами валютных операций.
Обновлено в 07:34
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами
Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни
Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Новый Cadillac Escalade получит мотор от «заряженного» Corvette
Внедорожник Cadillac Escalade следующего поколения может получить «заряженную» версию с двигателем от нынешнего Chevrolet Corvette Z06.
Обновлено вчера в 04:57