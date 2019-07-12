Футбол

«Атлетико» потребует от «Барселоны» доплатить за трансфер ГризманнаRuNews24.ru вчера в 12:43

Как сообщили испанские СМИ, в переговоры «сине-гранатовые» вступили еще в марте. Так, по мнению руководства «индейцев», «Барселона» хотела дождаться снижения стоимости игрока – в его контракте прописана сумма сокращения отступных по наступлению июля 2019 году с 200 до 120 миллионов евро.
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