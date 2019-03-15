Футбол

«Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов уступил «Атлетику»Матч ТВ 15:24

Атлетик Бильбао — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
Рауль Гарсия
37′
45′
Родриго Эрнандес
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
71′
Иньяки Уильямс
73′
Микель Сан Хосе
77′
80′
Хуанфран
Анхель Корреа
Йераи Альварес
82′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
85′
Кенан Кодро
85′
Ибаи Гомес
Иньиго Леку
90′+1′
Мадридский клуб остался на 2-й позиции в турнирной таблице с 56 очками. У лидирующей «Барселоны» 63 очка и одна игра в запасе, а коллектив из Бильбао имеет на счету 37 очков. Напомним, что в середине недели «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей «Ювентусу».
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