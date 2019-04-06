«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»Soccer.ru 04:37

Тренерский штаб "Атлетико" определился с заявкой на центральный матч 31-го тура Ла Лиги против "Барселоны".

«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»

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