Футбол
«Атлетико» показал заявку на матч с «Барселоной»Soccer.ru 04:37
Тренерский штаб "Атлетико" определился с заявкой на центральный матч 31-го тура Ла Лиги против "Барселоны".
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Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол
ФК «Краснодар» победил «Крылья Советов» в концовке матча
Обновлено в 11:38
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» премии «Жара»
Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) удостоился звания «Хип-хоп легенда» посмертно.
Обновлено в 09:55
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Футбол
Георгий Мелкадзе: «Чемпионская гонка для „Спартака“ не закончилась»
Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России не согласился с тем, что счет соответствовал игре.
Обновлено в 15:14
Космос
Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Хоккей
Боб Хартли: «Никогда не говорю о судействе»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции.
Обновлено в 14:42
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини
Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика
В Турции заявили, что С-400 защитят страны ЕС и НАТО
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что, покупая российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и ЕС.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Москве мужчина во время ссоры в отеле убил подругу
В Москве мужчина задушил подругу во время ссоры, после чего пытался покончить с собой.
Обновлено в 15:03
Политика
Порошенко намерен «перезагрузить» антикоррупционные ведомства
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ведомства по борьбе с коррупцией необходимо «перезагрузить».
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вытеснила ее с первой строчки
Уже в самом конце матча, на 88-й минуте, форвард «Баварии» Роберт Левандовский оформил дубль и установил окончательный счет — 5:0. Читайте также:«Бавария» потеряла очки в игре с «Фрайбургом» и упустила лидерство «Бавария» благодаря этой победе обогнала «Боруссию» в чемпионате Германии и вышла на первое место.
Обновлено в 14:32
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Авто
Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом
Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Спутники-шпионы США сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам и наблюдали за ними, говорится в отчете, выпущенном фондом «За безопасный мир» (Secure World Foundation).
Обновлено в 01:20
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено в 02:00
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50