Футбол

«Атлетико» показал фото спорных моментов матча с «Реалом»Чемпионат 03:48

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
Мадридский "Атлетико" на своей странице в "Твиттере" опубликовал фото спорных моментов домашнего матча 23-го тура испанской Примеры с "Реалом" (1:3).
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