Футбол

«Манчестер Сити» приобрёл футболиста «Атлетико» за €70 млнRT на русском 12:07

Отмечается, что англичане выплатили отступные за игрока в размере €70 млн. В прошлом сезоне Родри сыграл 34 матча в испанской Примере, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро

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Хавбек «Атлетико» перешел в «Манчестер Сити»

Матч ТВ11:15

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Soccer.ru11:18

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Sports.ru10:57

«Атлетико»: «Манчестер Сити» выкупил контракт Родри

Евро-футбол.ру11:23

«Атлетико» сообщил, что «Манчестер Сити» выплатит сумму отступных за Родри

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