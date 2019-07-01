Отмечается, что англичане выплатили отступные за игрока в размере €70 млн. В прошлом сезоне Родри сыграл 34 матча в испанской Примере, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Происшествия СК предъявил обвинение напавшему на журналиста главе района Хакасии Следователи предъявили обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия 24».

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Происшествия Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Политика Демократы требуют немедленно остановить криптовалюту Facebook Libra Американские законодатели призвали немедленно остановить реализацию проекта Facebook по криптовалюте Libra.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Энергетика Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Путешествия Мэр Антальи предложил ввести туристический сбор с иностранцев Власти турецкой Антальи выступили с инициативой ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь с каждого взрослого отдыхающего, сообщает АТОР.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Футбол Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки.

Происшествия Смерч убил шесть человек в Китае Жертвами стихии стали шесть человек. Еще более 190 человек пострадали, сообщили местные власти.

Здоровье Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за Голунова Главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы после нашумевшего дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Экономика Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Происшествия Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Спорт Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.