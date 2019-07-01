Футбол
«Манчестер Сити» приобрёл футболиста «Атлетико» за €70 млнRT на русском 12:07
Отмечается, что англичане выплатили отступные за игрока в размере €70 млн. В прошлом сезоне Родри сыграл 34 матча в испанской Примере, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
СК предъявил обвинение напавшему на журналиста главе района Хакасии
Следователи предъявили обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, который напал на журналиста телеканала «Россия 24».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 11:18
Политика
Демократы требуют немедленно остановить криптовалюту Facebook Libra
Американские законодатели призвали немедленно остановить реализацию проекта Facebook по криптовалюте Libra.
Обновлено в 10:04
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Путешествия
Мэр Антальи предложил ввести туристический сбор с иностранцев
Власти турецкой Антальи выступили с инициативой ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь с каждого взрослого отдыхающего, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Брайан Крэнстон и Аарон Пол опубликовали новый совместный тизер
Обновлено в 04:10
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Футбол
Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Смерч убил шесть человек в Китае
Жертвами стихии стали шесть человек. Еще более 190 человек пострадали, сообщили местные власти.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Здоровье
Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России
Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили из-за Голунова
Главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы после нашумевшего дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 11:21
Экономика
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Спорт
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51