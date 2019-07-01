«Атлетико» на официальном сайте объявил, что полузащитник Родри Эрнандес перейдет в «Манчестер Сити». В заявлении сказано, что «горожане» активировали пункт о выкупе 23-летнего игрока за сумму отступных, которая составит 70 миллионов евро.

«Атлетико» подтвердил переход Родри в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

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