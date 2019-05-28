Футбол
«Атлетико» подписал защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евроSports.ru 05:49
Защитник «Порту» Фелипе Монтейро продолжит карьеру в «Атлетико». 30-летний бразилец подпишет с мадридским клубом 3-летний контракт, который начнет действовать с 4 июля. «Атлетико» заплатит за переход Фелипе 20 миллионов евро, сообщает на официальном сайте «Порту».
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«Порту» достиг соглашения с «Атлетико» о трансфере 30-летнего Фелипе Монтейро
Sport24.ruвчера в 19:57
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