«Атлетико» подписал защитника «Порту» Фелипе за 20 млн евроSports.ru 05:49

Защитник «Порту» Фелипе Монтейро продолжит карьеру в «Атлетико». 30-летний бразилец подпишет с мадридским клубом 3-летний контракт, который начнет действовать с 4 июля. «Атлетико» заплатит за переход Фелипе 20 миллионов евро, сообщает на официальном сайте «Порту».

Общество Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Происшествия Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.

Армия и оружие Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.

Происшествия В Уфе женщина насмерть сбила 9-летнего велосипедиста В Уфе на перекрестке проспекта Октября и улицы Бессонова женщина за рулем не заметила 9-летнего велосипедиста и сбила его.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Политика Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.

Экономика На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Футбол Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону» Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.

Политика Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.

Политика Команда Зеленского ищет новые кадры для реформирования страны Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого рассчитывает найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Общество Загитова показала фото с Хатико Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась новой фотографией в своём «Инстаграме».

Экономика Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1% Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Футбол «Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.

Происшествия В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Политика Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.