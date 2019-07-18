Футбол
«Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» ЭрмосоSports.ru 08:14
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с новым клубом пятилетний контракт.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено в 08:17
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Авто
Самые популярные автомобили B-сегмента в России
В настоящее время самым популярным автомобилем рассматриваемого сегмента в России является KIA Rio.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП на автотрассе в Туве
Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей 18 июля в Туве.
Обновлено в 12:25
Политика
Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией
Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.
Обновлено в 03:30
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров
Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко
Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.
Обновлено в 16:00
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие
В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Общество
Синоптики предупредили Владивосток о тайфуне и ливнях
Синоптики в Приморском крае в пятницу предупредили Владивосток о приближении тайфуна "Данас" и ливневых дождях в начале будущей недели.
Обновлено в 20:19
Экономика
Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА
Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".
Обновлено в 14:56
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено в 19:56
Здоровье
В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным
Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Футбол
«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса
«Локомотив» начал переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, сообщает libero.pe.
Обновлено в 04:25
Политика
В Турции заявили о незаконности решения США по F-35
Министерство иностранных дел Турции назвало несправедливым и необоснованным решение США исключить республику из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено вчера в 23:23
Кино
Пол Маккартни работает над мюзиклом
Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
Обновлено в 09:50
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22