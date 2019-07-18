Футбол

«Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» ЭрмосоSports.ru 08:14

«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с новым клубом пятилетний контракт.
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Грозная армия Симеоне. Каким будет новый «Атлетико»

Спорт-Экспресс17:10

«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо

Sport24.ru07:57

Воспитанник «Реала» близок к переходу в «Атлетико»

Soccer.ru16 июля в 12:26

«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо

Чемпионат08:15

«Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» Эрмосо

Sports.ru08:14

Защитник «Эспаньола» Эрмосо перешел в «Атлетико»

Матч ТВ08:10

«Атлетико» потратил 40 млн. евро на защитника «Эспаньола»

Sport.ru08:29
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Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Футбол

Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы

Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 21:01
Авто

FAW планирует привезти в Россию две новинки

Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.
Обновлено в 08:17
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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Авто

Самые популярные автомобили B-сегмента в России

В настоящее время самым популярным автомобилем рассматриваемого сегмента в России является KIA Rio.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП на автотрассе в Туве

Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей 18 июля в Туве.
Обновлено в 12:25
Политика

Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией

Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.
Обновлено в 03:30
Политика

В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ

Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Здоровье

Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
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Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко

Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.
Обновлено в 16:00
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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Армия и оружие

Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела

Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Общество

Синоптики предупредили Владивосток о тайфуне и ливнях

Синоптики в Приморском крае в пятницу предупредили Владивосток о приближении тайфуна "Данас" и ливневых дождях в начале будущей недели.
Обновлено в 20:19
Экономика

Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА

Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".
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Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено в 19:56
Здоровье

В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Футбол

«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса

«Локомотив» начал переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, сообщает libero.pe.
Обновлено в 04:25
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В Турции заявили о незаконности решения США по F-35

Министерство иностранных дел Турции назвало несправедливым и необоснованным решение США исключить республику из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено вчера в 23:23
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Пол Маккартни работает над мюзиклом

Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".
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Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

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Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
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Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
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Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день

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Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано».
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