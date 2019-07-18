«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с новым клубом пятилетний контракт.

Футбол Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".

Авто FAW планирует привезти в Россию две новинки Китайская компания FAW планирует расширить в 2020 году российскую линейку до трех моделей, а в 2021-м появится ещё одна новинка.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Авто Самые популярные автомобили B-сегмента в России В настоящее время самым популярным автомобилем рассматриваемого сегмента в России является KIA Rio.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП на автотрассе в Туве Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей 18 июля в Туве.

Политика Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.

Политика В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.

Здоровье Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.

Шоу-бизнес Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Армия и оружие Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.

Происшествия Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Армия и оружие В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Общество Синоптики предупредили Владивосток о тайфуне и ливнях Синоптики в Приморском крае в пятницу предупредили Владивосток о приближении тайфуна "Данас" и ливневых дождях в начале будущей недели.

Экономика Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Происшествия В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.

Здоровье В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса «Локомотив» начал переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, сообщает libero.pe.

Политика В Турции заявили о незаконности решения США по F-35 Министерство иностранных дел Турции назвало несправедливым и необоснованным решение США исключить республику из программы по производству истребителей F-35.

Кино Пол Маккартни работает над мюзиклом Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь".

Наука Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.