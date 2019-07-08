Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт. Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, сказал новичок команды.

Политика Между Россией и Украиной состоится телемост Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Экономика Росстат составил рейтинг наиболее подорожавших в 2018 году продуктов Наиболее подорожавшими в 2018 году продуктами стали пшено и капуста, цены на которые возросли на 73,6 и 72,8 процентов соответственно.

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Политика Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Экономика Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Экономика Борисов на «Иннопроме-2019» назвал актуальные задачи ОПК Президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году выйти на уровень 30 % гражданской продукции от всего производства ОПК, сообщил зампредседателя правительства Юрий Борисов.

Авто Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Общество British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.

Футбол УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.