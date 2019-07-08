Футбол
«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»Советский спорт 03:22
Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт. Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, сказал новичок команды.
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Политика
Между Россией и Украиной состоится телемост
Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Росстат составил рейтинг наиболее подорожавших в 2018 году продуктов
Наиболее подорожавшими в 2018 году продуктами стали пшено и капуста, цены на которые возросли на 73,6 и 72,8 процентов соответственно.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено
Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Единоборства
Кристина Сайборг раскритиковала UFC
Обновлено в 03:49
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Экономика
Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон
Обновлено в 05:36
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Футбол
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА
Обновлено в 05:53
Авто
За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто
Обновлено в 05:44
Экономика
Борисов на «Иннопроме-2019» назвал актуальные задачи ОПК
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году выйти на уровень 30 % гражданской продукции от всего производства ОПК, сообщил зампредседателя правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда
Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Названы самые популярные в РФ иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Российское аналитическое агентство «Автостат» опубликовало ТОП-5 популярных авто в ценовом диапазоне от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Футбол
Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Футбол
«В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся»
Сергей Галицкий – о Мамаеве, Мусаеве и бизнесе в футболе Не осуждаю Галицкого – Никому не желаю попасть в тюрьму, – начал Югрин.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига
Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
Обновлено в 05:28
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя
Обновлено в 05:22