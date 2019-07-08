Футбол

«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»Советский спорт 03:22

Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт. Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, сказал новичок команды.
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«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Советский спорт03:22

«Атлетико» перехватил у «Зенита» бразильского защитника

Газета.Ru01:39

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди. Им интересовался «Зенит»

Sports.ruвчера в 19:08

«Атлетико» объявил о переходе защитника Лоди, которого хотел купить «Зенит»

Sport24.ruвчера в 21:54

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Sportbox.RUвчера в 22:27

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Матч ТВвчера в 22:27

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди, которым интересовался «Зенит»

РИА Новости01:30
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Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.
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На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
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Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено

Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
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Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
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Кристина Сайборг раскритиковала UFC

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Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
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«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
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Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
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Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
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British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
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Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
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