Футбол

«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»Советский спорт 03:22

Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт. Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, сказал новичок команды.
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«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»

Советский спорт03:22

«Атлетико» объявил о переходе защитника Лоди, которого хотел купить «Зенит»

Sport24.ruвчера в 21:54

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди, которым интересовался «Зенит»

РИА Новости01:30

«Атлетико» перехватил у «Зенита» бразильского защитника

Газета.Ru01:39

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Матч ТВвчера в 22:27

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Sportbox.RUвчера в 22:27

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди. Им интересовался «Зенит»

Sports.ruвчера в 19:08
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Политика

Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что скандальное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина, может являться спланированной провокацией.
Обновлено в 04:09
Политика

Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией

На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
Обновлено в 03:49
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Авто

Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа

Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Футбол

Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона

Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Общество

British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов

«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Хоккей

Александр Пашков: «Атаки на чемпионаты мира крайне выгодны НХЛ»

НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок.
Обновлено в 03:00
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Финансы

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Футбол

Самый молодой футболист в истории АПЛ продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Обновлено в 03:24
Авто

Названы самые популярные в России иномарки до 1 млн рублей

В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
ЖКХ

В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения

Коммунальные службы в понедельник запустили в работу очистные сооружения в пострадавшем от наводнения городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Политика

В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского

В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Политика

В Латвии состоится инаугурация нового президента республики

Обновлено вчера в 17:02
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города Куритиба, штат Парана. Клуб является одним из двух грандов своего штата, присоединившимся членом Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии.
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