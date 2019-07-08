Футбол
«Атлетико» подписал Лоди, которым интересовался «Зенит»Советский спорт 03:22
Защитник Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико. Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 21-летний бразилец подписал шестилетний контракт. Я очень счастлив, что буду работать рядом с Диего Симеоне, сказал новичок команды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Политика
Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что скандальное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина, может являться спланированной провокацией.
Обновлено в 04:09
Политика
Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией
На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
Обновлено в 03:49
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Авто
Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа
Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона
Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов
«Краснодар» в социальной сети объявил, что клуб установил абсолютный рекорд по продажам абонементов.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Политика
В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»
Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Хоккей
Александр Пашков: «Атаки на чемпионаты мира крайне выгодны НХЛ»
НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок.
Обновлено в 03:00
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Финансы
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Авто
Названы самые популярные в России иномарки до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
ЖКХ
В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения
Коммунальные службы в понедельник запустили в работу очистные сооружения в пострадавшем от наводнения городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Политика
В Латвии состоится инаугурация нового президента республики
Обновлено вчера в 17:02