Футбол
«Атлетико» подаст в ФИФА жалобу на «Барселону»Газета.Ru 08:46
Мадридцы намерены подать официальную жалобу в ФИФА на "Барселону" и Гризманна. "Атлетико"рассчитывает добиться санкций в отношении каталонцев и самого игрока. Ранее сообщалось, что у президента "Атлетико" есть доказательство переговоров Гризманна с "Барселоной" 9 марта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
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Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
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Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Футбол
Спартак — Сочи 1:0
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
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Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
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30 июля в Steam выйдет RetroArch. Это эмулятор PS1, NES и Sega Mega Drive
30 июля в Steam выйдет RetroArch.
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Шоу-бизнес
Пластический хирург посоветовала Сергею Звереву отказаться от операций
Благодаря четкой работе косметологов и пластических хирургов на свой возраст поющий стилист не выглядит.
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
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Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Как сообщается на официальном сайте компании, никто не пострадал. Инцидент произошел около четырех часов утра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Рынок смартфонов Китая продолжил сокращаться в 2019 году
Поставки смартфонов в Китае — крупнейшем национальном рынке — сократились по итогам первого квартала 2019 года на 8% в годовом исчислении.
Обновлено в 02:32
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Политика
Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека
3D-художник Александр Курт (Alexander Court) объединил Дональда Трампа и Владимира Путина в одного человека с помощью нейросетей.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика
Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера
Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Урал» добился победы над «Уфой»
Обновлено в 11:33
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Общество
В Совфеде оценили перенос выходных дней в 2020 году
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT утверждение правительством России графика выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
Обновлено в 13:20