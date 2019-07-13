Мадридцы намерены подать официальную жалобу в ФИФА на "Барселону" и Гризманна. "Атлетико"рассчитывает добиться санкций в отношении каталонцев и самого игрока. Ранее сообщалось, что у президента "Атлетико" есть доказательство переговоров Гризманна с "Барселоной" 9 марта.

«Атлетико» подаст в ФИФА жалобу на «Барселону»

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