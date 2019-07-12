Футбол
«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера ГризманнаГазета.Ru 10:51
Мадридский "Атлетико" планирует подать в суд на "Барселону" из-за трансфера нападающего Антуана Гризманна.
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Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Обновлено в 09:12
Автоспорт
В Toro Rosso рассчитывают на выход в финал квалификации
В команде довольны скоростью и рассчитывают выйти в финал квалификации.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 начал продаваться в России
Компания Xiaomi начала официальные продажи умного браслета Mi Band 4 а России.
Обновлено в 14:36
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Наука
Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»
Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».
Обновлено в 11:20
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Политика
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
1. Изначально в студии собирались пригласить простых россиян и украинцев Телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne, принадлежащим пророссийскому политику и участнику международных переговоров по Донбассу Виктору Медведчуку, анонсировал ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев вечером 7 июля.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Авто
FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e
Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Политика
США выступают против изменения форматов переговоров по Украине
Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.
Обновлено в 11:18
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Общество
ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике
За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга, в том числе в Сибири, сказал Хак.
Обновлено в 13:51