Футбол

«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера ГризманнаГазета.Ru 10:51

Мадридский "Атлетико" планирует подать в суд на "Барселону" из-за трансфера нападающего Антуана Гризманна.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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