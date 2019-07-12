Мадридский "Атлетико" планирует подать в суд на "Барселону" из-за трансфера нападающего Антуана Гризманна.

«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера Гризманна

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Гаджеты Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 начал продаваться в России Компания Xiaomi начала официальные продажи умного браслета Mi Band 4 а России.

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Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Наука Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец» Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

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