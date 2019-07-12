Чемпиона мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону». Каталонский клуб опубликовал в своём официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним нападающим в футболке сине-гранатовых и сопроводил видео подписью: «Вы ждали этого».

Как Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону»

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