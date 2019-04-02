Футбол
«Атлетико» победил «Жирону» в матче ПримерыRT на русском 15:42
Сантьяго Арьяс
|48′
Томас Парти
Анхель Корреа
|56′
Филипе Луис
Витоло
|65′
|69′
Порту
Энтони Лосано
Диего Годин
|76′
|78′
Сейду Думбия
Патрик Робертс
|84′
Пере Понс
Валери Фернандес
Альваро Мората
Хуанфран
|85′
Антуан Гризманн
|90′+4′
|44%
|Владение мячом
|56%
|82%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|4
|5
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|9
|10
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
24
Хименес
2
Годин
23
Витоло
6
Коке
10
Корреа
14
Эрнандес
8
Сауль
7
Гризманн
20
Хуанфран
1
Ирайзоз
24
Порро
5
Алькала
2
Эспиноса
20
Муньеса
10
Гарсия
12
Луис
34
Фернандес
23
Гарсия
19
Лосано
17
Робертс
Жирона
Расстановка 4‑5‑1
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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