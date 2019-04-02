Футбол

«Атлетико» победил «Жирону» в матче ПримерыRT на русском 15:42

Атлетико — Жирона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Сантьяго Арьяс
48′
Томас Парти
Анхель Корреа
56′
Филипе Луис
Витоло
65′
69′
Порту
Энтони Лосано
Диего Годин
76′
78′
Сейду Думбия
Патрик Робертс
84′
Пере Понс
Валери Фернандес
Альваро Мората
Хуанфран
85′
Антуан Гризманн
90′+4′
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 30-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
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