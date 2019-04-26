Футбол

«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче ПримерыЧемпионат вчера в 12:08

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Успех "матрасникам" принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса на 66-й минуте.
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«Атлетико» победил «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании

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