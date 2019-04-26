Футбол
«Атлетико» победил «Вальядолид» в домашнем матче ПримерыЧемпионат вчера в 12:08
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
|1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
|5′
|35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
|38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
|46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
|56′
|63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
|66′
Альваро Мората
Витоло
|70′
|70′
Мойяно Лухано
Антоньито
|80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
|90′+2′
Коке
|90′+4′
|59%
|Владение мячом
|41%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|3
|15
|Отборы
|8
|19
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
15
Савич
2
Годин
10
Корреа
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
11
Лемар
7
Гризманн
23
Витоло
1
Масип
18
Антоньито
2
Хоакин Фернандес
5
Калеро
22
Мартинес
27
Де ла Фуэнте
21
Мичел
14
Алькарас
19
Вилья
12
Гвардиола
9
Унал
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
Прозвучал финальный свисток в матче 35-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Вальядолид». Встреча прошла на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Успех "матрасникам" принёс автогол полузащитника гостей Хоакина Фернандеса на 66-й минуте.
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