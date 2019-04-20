«Атлетико» победил «Эйбар» в 33-м туре ПримерыRT на русском 12:29

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола в матче стал хавбек «матрасников» Тома Лемар, забивший на 85-й минуте.

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