Футбол
«Атлетико» победил «Эйбар» в 33-м туре ПримерыRT на русском 12:29
Хоан Хордан Морено
|45′
|55′
Анхель Корреа
Тома Лемар
|61′
Витоло
Филипе Луис
Хосе Анхель
|62′
Марк Кардона
Кике Гарсия
|63′
Сержи Энрик
|69′
|70′
Сантьяго Арьяс
Никола Калинич
Фабиан Орельяна
Педро Леон
|77′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
|83′
|85′
Тома Лемар
|90′
Альваро Мората
|50%
|Владение мячом
|50%
|76%
|Процент точных передач
|71%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|4
|5
|Угловые
|8
|5
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|12
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
6
Альварес
15
Анхель
21
Леон
5
Эскаланте
24
Жордан
20
Кукурелья
19
Шарлес
17
Кике
13
Облак
9
Калинич
24
Хименес
2
Годин
8
Сауль
11
Лемар
5
Парти
14
Эрнандес
6
Коке
22
Мората
3
Луис
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола в матче стал хавбек «матрасников» Тома Лемар, забивший на 85-й минуте.
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