Футбол

«Атлетико» победил «Эйбар» в 33-м туре ПримерыRT на русском 12:29

Эйбар — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Хоан Хордан Морено
45′
55′
Анхель Корреа
Тома Лемар
61′
Витоло
Филипе Луис
Хосе Анхель
62′
Марк Кардона
Кике Гарсия
63′
Сержи Энрик
69′
70′
Сантьяго Арьяс
Никола Калинич
Фабиан Орельяна
Педро Леон
77′
Сержи Энрик
Шарлес Диас
83′
85′
Тома Лемар
90′
Альваро Мората
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола в матче стал хавбек «матрасников» Тома Лемар, забивший на 85-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» одолел «Эйбар» в 33-м туре чемпионата Испании

РИА Новости12:45

Симеоне: «Мы будем продолжать бороться с „Барселоной“ до конца сезона»

Soccer.ru13:34

«Атлетико» в концовке вырвал победу у «Эйбара»

Sport24.ru12:13

«Атлетико» обыграл «Эйбар», отрыв от «Реала» - уже 7 очков

Спорт-Экспресс12:14

«Атлетико» в гостях победил «Эйбар»

Матч ТВ12:09

Гол Лемара принёс «Атлетико» победу в матче с «Эйбаром»

Чемпионат12:06

Примера. «Атлетико» обыграл «Эйбар», Лемар забил гол

Бомбардир.ру12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Футбол

Виктор Классон: «В матче с „Зенитом“ пять минут занимались ерундой»

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после поражения от "Зенита" (2:3) в матче 24 тура Российской премьер-лиги прокомментировал ситуацию с возникшим конфликтом во время замены Ригони, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 17:36
Авто

УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России

Обновлено в 09:35
Политика

Суд приступил к рассмотрению иска о снятии Зеленского с выборов

Обновлено в 15:56
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Кино

Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»

Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Футбол

Мусаев: «Только когда пропускаем, начинаем играть раскрепощённо»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча с "Зенитом" (2:3) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено в 17:58
Политика

«Украина, ну что ты делаешь?!» — Сеть взрывают кадры с вице-спикером Рады, с разбега встающей на колени

В Сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как во время вчерашних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко с разбега встает на колени на сцене.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Общество

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции

Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Политика

Кадыров с угрозами Порошенко вызвал переполох на Украине

Переполох вызвала запись главы Чеченской республики в Instagram.
Обновлено в 09:52
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты

В ожидании OnePlus 7. Глава OnePlus обещает важный анонс на следующей неделе

По словам топ-менеджера, в следующий вторник, 23 апреля, компания сделает анонс относительного мероприятия, посвящённого запуску новых продуктов.
Обновлено в 06:40
Хоккей

Дубль Радулова вывел «Даллас» вперед в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

"Даллас" обыграл "Нэшвилл" и повел в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 18:11
Политика

Голосование на выборах главы Украины стартовало в Австралии

Первый участок для голосования на выборах президента Украины начал работу в Австралии. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Обновлено в 17:54
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Авто

Стоковый и тюнингованный BMW M5 Competition сравнили на гонках

Тюнингованная BMW M5 Competition получила форсировку до 784 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:18
Общество

Ушла из жизни фотограф Галина Кмит

О смерти известного советского и российского фотографа Галины Васильевны Кмит стало известно сегодня, 20 апреля.
Обновлено в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное