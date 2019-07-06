Футбол

«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июляNews.ru 11:36

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» не собирается давать «Барселоне» отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна за €120 млн. Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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