Футбол
«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июляNews.ru 11:36
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» не собирается давать «Барселоне» отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна за €120 млн. Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.
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