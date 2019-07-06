Мадридский футбольный клуб «Атлетико» не собирается давать «Барселоне» отсрочку для выкупа нападающего Антуана Гризманна за €120 млн. Вечером 7 июля француз должен явиться в расположение команды, которая отправится в Лос-Анджелес.

«Атлетико» оштрафует Гризманна, если он не появится в клубе 7 июля

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