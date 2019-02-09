Футбол

«Атлетико» опубликовал фото спорных моментов матча Примеры с «Реалом»RT на русском 05:06

Атлетико — Реал
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
16′
Каземиро
22′
Лукас Васкес Иглесиас
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
25′
Хосе Мария Хименес
41′
42′
Серхио Рамос
57′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Лукас Эрнандес
58′
Тома Лемар
Витоло
59′
Томас Парти
62′
64′
Серхио Регилон
Анхель Корреа
Родриго Эрнандес
65′
66′
Лука Модрич
Альваро Мората
68′
Альваро Мората
Никола Калинич
71′
Сауль Ньигес
72′
74′
Гарет Бэйл
Томас Парти
80′
84′
Тони Кроос
Дани Себальос
89′
Карим Бензема
Мариано Диас
Мадридский «Атлетико» продемонстрировал фотографии спорных моментов столичного дерби с «Реалом» в рамках 23-го тура испанской Примеры. Фото опубликованы в официальном Twitter «матрасников».
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