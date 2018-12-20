Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»
Матч ТВ
вчера в 19:08

«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию». Ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за француза 85 миллионов евро.
Матч ТВвчера в 19:08

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«Атлетико» опроверг информацию о переходе Эрнандеза в «Баварию»

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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
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