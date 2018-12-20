Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»
Чемпионат
19:14

Мадридский «Атлетико» опроверг слухи о том, что защитник Лукас Эрнандес зимой продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Ранее, издание Marca сообщило, что 1 января, в день открытия трансферного окна в Германии, немецкий клуб объявит о переходе 22-летнего французского футболиста за € 85 млн.
Чемпионат19:14

Подробнее о событии

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

Sportbox.RU19:08

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

Матч ТВ19:08

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Эрнандеза в «Баварию»

Спорт-Экспресс19:04

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»

Чемпионат19:14

«Атлетико»: «Бавария» опровергла информацию о покупке Эрнандеса»

Sport24.ru18:52

Лукас Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро

РИА Новости13:28

«Атлетико»: «Люка и „Бавария“ опровергли информацию о готовящемся трансфере»

Sports.ru16:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Футбол

Деле Алли: «Тоттенхэм» показал сильную игру в матче с «Арсеналом»

Обновлено в 20:33
Футбол

ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
Обновлено в 18:32
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:29
Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной России

Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза Михаил Галактионов был утверждён главным тренером молодёжной сборной России.
Обновлено в 08:25
Футбол

Геркус сообщил, кого он будет поддерживать на выборах президента РФС

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Виталия Мутко с должности президента Российского футбольного союза (РФС) и рассказал, кого будет поддерживать на предстоящих выборах.
Обновлено в 06:07
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Ареола

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареола не покинет "ПСЖ" в ближайшее время.
Обновлено в 19:50
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

Капелло отказался от работы в «Роме»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло мог вернуться к активной футбольной жизни, но отверг предложение "Ромы" стать техническим директором.
Обновлено в 15:04
Футбол

Робби Фаулер: «Салах еще не легенда „Ливерпуля“»

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер выразил мнение, что нынешний лидер команды Мохамед Салах в будущем может стать легендой команды, но для этого египтянину требуется провести за мерсисайдцев еще несколько успешных сезонов.
Обновлено в 20:57
ещё по теме
Лукас Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное