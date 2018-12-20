Футбол

«Бавария» может купить Лукаса Эрнандеса за 85 млн евро
Sport24.ru
вчера в 13:54

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в Германии. «Бавария» рассматривает покупку 22-летнего француза летом, сообщает Marca. По данным источника, мюнхенцы готовы заплатить за футболиста 85 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в виде отступных.
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