Футбол
«Атлетико» одержал уверенную победу над «Монако»
«Атлетико» одержал уверенную победу над «Монако»REGNUMвчера в 15:39
28 ноября между коллективами «Атлетико» и «Монако» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «матрасников».
REGNUMвчера в 15:39
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Антуан Гризманн: «В прошлом сезоне все было по-другому, я не был сосредоточен на футболе»
Спорт-Экспрессвчера в 23:31
«Игра на стадионе „Атлетико“ меня окрыляет». Гризманн — о своей результативности в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 20:50
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Футбол
ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Локомотив» мчится. В Лигу Европы
ЦСКА и «Локомотив» досрочно выбыли из гонки сильнейших клубов Европы, но сохраняют шансы на продолжение борьбы в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 02:06
Футбол
Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 01:56
Футбол
Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»
Обновлено в 02:43
Футбол
Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»
Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 02:43
Футбол
Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19
Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 02:46
Футбол
Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение
В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Крыховяк забил первый гол в Лиге чемпионов
Забитым мячом на 43-й минуте отметился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Для поляка этот гол стал первым в карьере в ЛЧ.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Отелло Хантер: Чувствуем себя хорошо после недели тренировок
Напомним, матч Реал ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:00
Футбол
Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды
Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
Обновлено в 02:50
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА
Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
Экс-тренер «Рубина» продлил контракт с «Уотфордом»
Обновлено в 03:25
Футбол
Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»
Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 02:05
Футбол
Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26