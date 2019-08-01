Футбол

«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLSREGNUM 00:36

Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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