Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLSREGNUM 00:36
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Челябинской области произошло ещё одно крупное ДТП
Один человек погиб, сообщили в областном минздраве. Авария произошла на трассе Долгодеревенское — Кыштым.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Транспорт
ГИБДД РФ опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Обновлено вчера в 03:44
Космос
На Байконуре запустили к МКС грузовой корабль «Прогресс»
На Байконуре запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х
Ранее Панарин, который родился в Коркино (город в Челябинской области), в интервью Sports.ru заявил, что с 1990-х годов в России ничего не изменилось.
Обновлено в 08:04
Футбол
Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России»
Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.
Обновлено в 08:34
Политика
Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Обновлено в 07:40
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу
Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Общество
В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки
Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу.
Обновлено в 06:41
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе
В связи с началом ремонтных работ в Театре на Малой Бронной в начале января будущего года труппа переедет во Дворец на Яузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Константина Богомолова.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Футбол
Гилерме: «Спартак» предлагал больше, но я выбрал «Локомотив»
Вы защищаете цвета Локомотива с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта.
Обновлено в 03:03
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
С другой стороны, от «Форсажа» давно никто не ждет соблюдения научных постулатов, а от его спин-оффа тем более, но Литч, Стэйтем, Джонсон и Эльба все же смогли приятно удивить.
Обновлено в 07:30
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20