Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLSREGNUM 00:36
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Авто
Hyundai запустит в России сервис подписки на свои автомобили
Обновлено в 00:49
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup
Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.
Обновлено в 00:23
ЖКХ
РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза
Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Авто
Haval инвестирует более 42 млрд рублей в производство в РФ
Обновлено в 04:08
Общество
Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено вчера в 07:08
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Политика
Трамп оценил дебаты кандидатов в президенты США от Демпартии
Согласно исследовательскому центру Echelon insight, на основании данных собственного опроса, среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден.
Обновлено в 02:56
Космос
Два капитана
Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Единоборства
Бой Бетербиев — Гвоздик пройдет в Филадельфии
Обновлено в 01:27
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
У главного продавца телерекламы в России сменится руководитель
В конце прошлого года от продаж рекламы был также отстранен первый заместитель гендиректора альянса Сергей Коптев.
Обновлено в 04:02
Кино
Вышел русский трейлер аниме «Спящая принцесса»
В Сети появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса» режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах»).
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 млн человек.
Обновлено в 02:52
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Кино
Бывший следователь планирует снять фильм о преступлении в Краснодаре
Сценарий фильма о преступном мире основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.
Обновлено в 00:24