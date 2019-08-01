Футбол

«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLSREGNUM 00:36

Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Товарищеский матч. «Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

Sports.ru01:25

Сборная звезд MLS — «Атлетико». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 23:56

В MLS прошел конкурс мастерства (Видео)

Prognozistвчера в 06:15

«Атлетико» разгромил сборную звезд МЛС

Матч ТВвчера в 23:19

«Атлетико» разгромил сборную звёзд MLS

Чемпионатвчера в 22:59

Звезды MLS - «Атлетко»: видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 22:44

«Атлетико» разгромил сборную MLS. Фелиш и Льоренте забили по голу

Советский спортвчера в 23:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Авто

Hyundai запустит в России сервис подписки на свои автомобили

Обновлено в 00:49
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол

«Реал» обыграл «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup

Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.
Обновлено в 00:23
ЖКХ

РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза

Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:19
Авто

Haval инвестирует более 42 млрд рублей в производство в РФ

Обновлено в 04:08
Общество

Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено вчера в 07:08
Авто

В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми

Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Политика

Трамп оценил дебаты кандидатов в президенты США от Демпартии

Согласно исследовательскому центру Echelon insight, на основании данных собственного опроса, среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден.
Обновлено в 02:56
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Космос

Два капитана

Метеоритная защита впечатлила депутатов Диплом всероссийского конкурса тамбовчанам принесла схема жизнеобеспечения корабля, реализованная на действующем макете.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В центре Москвы произошёл пожар в доме

В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Единоборства

Бой Бетербиев — Гвоздик пройдет в Филадельфии

Обновлено в 01:27
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

У главного продавца телерекламы в России сменится руководитель

В конце прошлого года от продаж рекламы был также отстранен первый заместитель гендиректора альянса Сергей Коптев.
Обновлено в 04:02
Кино

Вышел русский трейлер аниме «Спящая принцесса»

В Сети появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса» режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах»).
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Число россиян, оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов, с начала года выросло почти на 1 млн человек.
Обновлено в 02:52
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева

Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Гаджеты

На смартфонах Huawei появится российская операционная система

На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Экономика

Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено вчера в 19:42
Кино

Бывший следователь планирует снять фильм о преступлении в Краснодаре

Сценарий фильма о преступном мире основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.
Обновлено в 00:24
ещё по теме
Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное