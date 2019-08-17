Футбол
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» благодаря голу МоратыREGNUM 01:40
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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19-летний Феликс в дебютном матче за «Атлетико» заработал пенальти. Мората не забил
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Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в первом туре Примеры (ВИДЕО)
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