Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Политика Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.

Происшествия Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.

Происшествия В Ульяновской области подросток перед самоубийством убил всю семью Недалеко от дома, в котором нашли тела пяти человек, возле вышки сотовой связи было обнаружено тело 16-летнего подростка, являющегося родственником погибшим.

Экономика За год стоимость услуг ЖКХ в России увеличилась на 5% В 2019 платежки в России могут пополниться еще одной услугой — страхование жилья.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Армия и оружие В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.

Происшествия Из семьи погибшего в Красноярске младенца ранее забирали ребенка Следком по Красноярскому краю установил, что родители погибшей четырехмесячной девочки ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение правонарушений в отношении полуторагодовалого сына.

Авто В России стартовали продажи нового кроссовера Brilliance V3 В России начались продажи нового компактного китайского кроссовера Brilliance V3.

Общество В Крыму сократилась популяция диких мидий В последние году популяция диких мидий в Черном море существенно сократилась, что угрожает в том числе их выращиванию на аквафермах.

Энергетика Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой мошенников Как сообщает агентство городских новостей «Москва», с банковской карты жены футболиста были похищены 75 тыс. рублей.

Происшествия Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.