Футбол
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» благодаря голу МоратыREGNUM 01:40
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Шоу-бизнес
Опубликованы редкие снимки молодой Пугачевой
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию
Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 01:27
Теннис
Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России
Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено 17 августа в 22:08
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено вчера в 01:00
Наука
Уникальный двухвостый авиалайнер разработали в Голландии
Конструкторы из Нидерландов представили проект двухвостого авиалайнера, который имеет V-образную форму.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС вновь отключился
Автоматика остановила работу четвертого энергоблока Белоярской атомной электростанции, сообщили в управлении информации и общественных связей объекта 18 августа.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Здоровье
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике
Арина уже перенесла две операции на позвоночнике.
Обновлено в 01:15
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей
В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Экономика
Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая
Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Обновлено вчера в 17:29