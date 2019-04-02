Футбол

«Атлетико» обыграл «Жирону» благодаря голам Година и ГризманнаЧемпионат 15:26

Атлетико — Жирона
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Сантьяго Арьяс
48′
Томас Парти
Анхель Корреа
56′
Филипе Луис
Витоло
65′
69′
Порту
Энтони Лосано
Диего Годин
76′
78′
Сейду Думбия
Патрик Робертс
84′
Пере Понс
Валери Фернандес
Альваро Мората
Хуанфран
85′
Антуан Гризманн
90′+4′
В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Жирону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва. Счёт был открыт на 76-й минуте.
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