Футбол

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» благодаря автоголуSoccer.ru вчера в 12:08

Атлетико — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
1′
Мойяно Лухано
Диего Годин
5′
35′
Рубен Алькарас
Томас Парти
38′
Томас Парти
Родриго Эрнандес
46′
Филипе Луис
Анхель Корреа
56′
63′
Вальдо Рубио
Тони Вилья
Хоакин Фернандес Морено
66′
Альваро Мората
Витоло
70′
70′
Мойяно Лухано
Антоньито
80′
Оскар Плано
Мигель Де ла Фуэнте
Анхель Корреа
90′+2′
Коке
90′+4′
"Атлетико" с трудом добыл победу над "Вальядолидом" в матче 35-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб остается на втором месте в чемпионате, отставание от "Барселоны" составляет 6 очков, отрыв от "Реала" - 9.
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