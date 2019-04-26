«Атлетико» обыграл «Вальядолид» благодаря автоголуSoccer.ru вчера в 12:08

"Атлетико" с трудом добыл победу над "Вальядолидом" в матче 35-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб остается на втором месте в чемпионате, отставание от "Барселоны" составляет 6 очков, отрыв от "Реала" - 9.

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