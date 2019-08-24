Футбол

«Атлетико» обыграл «Леганес» во втором туре ПримерыRT на русском вчера в 15:03

Леганес — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хавьер Эрасо Гоньи
23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
28′
Роберто Росалес
34′
52′
Марио Эрмосо
60′
Марио Эрмосо
Витоло
62′
Томас Парти
70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
71′
Витоло
Хонатан Сильва
73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
78′
80′
Маркос Льоренте
86′
Витоло
90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
90′
90′+1′
Коке
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леганесом» в матче второго тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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