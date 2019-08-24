Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леганесом» в матче второго тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Происшествия В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.

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Политика Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача Компетентные органы проверят все факты по заявлению хирурга больницы в Архангельской области, утверждающего, что врачей не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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