Футбол

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 15:02

Леганес — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хавьер Эрасо Гоньи
23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
28′
Роберто Росалес
34′
52′
Марио Эрмосо
60′
Марио Эрмосо
Витоло
62′
Томас Парти
70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
71′
Витоло
Хонатан Сильва
73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
78′
80′
Маркос Льоренте
86′
Витоло
90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
90′
90′+1′
Коке
Мадридский "Атлетико" переиграл "Леганес" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Витоло.
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