Футбол
«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 15:02
Хавьер Эрасо Гоньи
|23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
|28′
Роберто Росалес
|34′
|52′
Марио Эрмосо
|60′
Марио Эрмосо
Витоло
|62′
Томас Парти
|70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
|71′
Витоло
Хонатан Сильва
|73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
|77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
|78′
|80′
Маркос Льоренте
|86′
Витоло
|90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
|90′
|90′+1′
Коке
|41%
|Владение мячом
|59%
|71%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|4
|21
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
13
Сориано
16
Росалес
3
Бустинса
10
Арнаис
22
Сиовас
5
Сильва
33
Авилес
21
Перес
6
Меса
7
Брэйтуэйт
26
Эн-Несири
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
20
Витоло
6
Коке
8
Сауль
14
Льоренте
18
Фелипе
7
Феликс
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский "Атлетико" переиграл "Леганес" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Витоло.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Атлетико» и «Севилья» возглавили таблицу чемпионата Испании, набрав 6 очков в 2 турах
Sports.ruвчера в 15:12
«Атлетико» обыграл «Леганес» и поднялся на второе место в чемпионате Испании
Спорт-Экспрессвчера в 15:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено 24 августа в 15:16
Фигурное катание
Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе
По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Не готовы к паводку: прокуратура Хабаровского края пригрозила властям
Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения бюджетного законодательства при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Жена Валерия Леонтьева переехала к нему в Москву
Популярный певец Валерий Леонтьев недавно перевёз супругу Людмилу Исакович в Москву. До переезда она долгие годы жила в США.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
ФК «Мордовия» уступил «Нижнему Новгороду»
«Мордовия» сыграла с «Нижним Новгородом» на стадионе «Старт». Игра завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Новосибирцы задолжали более 21 млн рублей по потребительским кредитам
Размер просроченной задолженности новосибирских заемщиков по потребкредитам составляет 21,7 миллиарда рублей, по кредиткам — восемь миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Политика
Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено 24 августа в 18:56