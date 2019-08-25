Футбол

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru 15:02

Леганес — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Хавьер Эрасо Гоньи
23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
28′
Роберто Росалес
34′
52′
Марио Эрмосо
60′
Марио Эрмосо
Витоло
62′
Томас Парти
70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
71′
Витоло
Хонатан Сильва
73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
78′
80′
Маркос Льоренте
86′
Витоло
90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
90′
90′+1′
Коке
Мадридский "Атлетико" переиграл "Леганес" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Витоло.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Витоло принес «Атлетико» победу над «Леганесом» в чемпионате Испании

РИА Новости15:17

«Леганес» — «Атлетико» — 0:1. Видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги

Sport24.ru16:11

«Атлетико» и «Севилья» возглавили таблицу чемпионата Испании, набрав 6 очков в 2 турах

Sports.ru15:12

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Матч ТВ14:55

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Sportbox.RU14:55

«Атлетико» обыграл «Леганес» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс15:04

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 2-го тура Примеры

Чемпионат14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Политика

Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.
Обновлено в 16:17
Футбол

Кононову понравилась игра «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Происшествия

Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар

Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Арсенал» дома победил «Оренбург»

Обновлено в 16:30
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика

Путин назвал «провальной» ситуацию в первичном звене здравоохранения

Со своей стороны, Министерство здравоохранения и Кабинет министров проанализируют справедливость начисления стимулирующих выплат врачам и реальный уровень размера оплаты труда медработников первого звена.
Обновлено 23 августа в 00:46
Общество

PewDiePie набрал 100 млн подписчиков на YouTube

Обновлено в 00:48
Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Музыка

Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи

Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына

Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Общество

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Киберспорт

Команда OG стала чемпионом The International 2019

Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь

В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Футбол

Гризманн забил первый гол за «Барселону»

Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону".
Обновлено в 15:48
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Происшествия

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ

Обновлено в 14:54
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Политика

В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

Обновлено в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, домашним стадионом является «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное