Футбол
«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 15:02
Хавьер Эрасо Гоньи
|23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
|28′
Роберто Росалес
|34′
|52′
Марио Эрмосо
|60′
Марио Эрмосо
Витоло
|62′
Томас Парти
|70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
|71′
Витоло
Хонатан Сильва
|73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
|77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
|78′
|80′
Маркос Льоренте
|86′
Витоло
|90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
|90′
|90′+1′
Коке
|41%
|Владение мячом
|59%
|71%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|4
|21
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Леганес
Расстановка 5‑3‑2
13
Сориано
16
Росалес
3
Бустинса
10
Арнаис
22
Сиовас
5
Сильва
33
Авилес
21
Перес
6
Меса
7
Брэйтуэйт
26
Эн-Несири
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
20
Витоло
6
Коке
8
Сауль
14
Льоренте
18
Фелипе
7
Феликс
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Мадридский "Атлетико" переиграл "Леганес" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Витоло.
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«Атлетико» и «Севилья» возглавили таблицу чемпионата Испании, набрав 6 очков в 2 турах
Sports.ruвчера в 15:12
«Атлетико» обыграл «Леганес» и поднялся на второе место в чемпионате Испании
Спорт-Экспрессвчера в 15:04
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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