Мадридский "Атлетико" переиграл "Леганес" в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Леганесе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Витоло.

Все про Спорт ру

Политика Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки» По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».

Политика Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России.

Теннис Рублев поднялся на три позиции в рейтинге ATP, Медведев все еще пятый Третий представитель России в первой сотне Андрей Рублев поднялся на три позиции. Рейтинг АТР Положение на 26 августа 1 (1*).

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Здоровье Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Общество Минсельхоз намерен упростить изъятие неиспользуемых земель, пишут СМИ Минсельхоз планирует добиться упрощения правил изъятия земель, которые находятся в собственности у предпринимателей, но простаивают более трех лет, сообщают "Известия".

Армия и оружие В Донецке сообщили о новом обстреле поселка в Горловке Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье вечером подвергли минометному обстрелу поселок Железная Балка на окраине Горловки.

Экономика У сервиса доставки iGooods появился новый акционер У российского сервиса доставки товаров из магазинов iGooods появился новый акционер. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон.

Политика Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком.

Происшествия В Сочи иностранец изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы Ночью 13 марта 2018 года мужчина был дома вместе с пятилетней дочерью своей сожительницы. Мать девочки в это время находилась в больнице.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Общество Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Наука Исследователи назвали пищу, резко увеличивающую раковые опухоли Жареная на растительном масле пища способствует обострению воспалительных заболеваний кишечника и росту раковых опухолей в толстой кишке.

Гаджеты Озвучены способы снижения вреда от использования смартфонов Как уменьшить вред от использования смартфонов, рассказали специалисты, сообщает IReactor.