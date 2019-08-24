В поединке 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» выиграл у «Леганеса». Игра на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0. У "Атлетико" автором единственного гола стал полузащитник Витоло.

«Атлетико» обыграл «Леганес» и одержал вторую победу в Примере

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