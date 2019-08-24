Футбол

«Атлетико» обыграл «Леганес» и одержал вторую победу в ПримереBookmaker-ratings.ru 16:26

Леганес — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Муниципальный стадион Бутарке
Хавьер Эрасо Гоньи
23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
28′
Роберто Росалес
34′
52′
Марио Эрмосо
60′
Марио Эрмосо
Витоло
62′
Томас Парти
70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
71′
Витоло
Хонатан Сильва
73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
78′
80′
Маркос Льоренте
86′
Витоло
90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
90′
90′+1′
Коке
В поединке 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» выиграл у «Леганеса». Игра на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0. У "Атлетико" автором единственного гола стал полузащитник Витоло.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Атлетико» и «Севилья» возглавили таблицу чемпионата Испании, набрав 6 очков в 2 турах

Sports.ru15:12

«Леганес» — «Атлетико» — 0:1. Видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги

Sport24.ru16:11

«Атлетико» обыграл «Леганес» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

Спорт-Экспресс15:04

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Матч ТВ14:55

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Sportbox.RU14:55

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 2-го тура Примеры

Чемпионат14:52

«Леганес» — «Атлетико»: кто первый забьет «индейцам»?

Все про Спорт рувчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Авто

Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России

Обновлено 23 августа в 06:28
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Армия и оружие

В Норвегии признали стратегическое преимущество России в Арктике

Обновлено в 08:43
Футбол

Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры

35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде

Обновлено в 16:12
Гаджеты

Появились живые фото умных часов Fitbit Versa 2

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Футбол

В Павловске проходит футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа»

Сегодня актеры вышли на поле под фамилиями своих прототипов и в форме образца 1945-го года.
Обновлено в 08:49
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Здоровье

Почему сладости для нашего организма могут быть опаснее спиртного

Как пишет портал «Рамблер/доктор», специалисты в области медицины считают, что сладости могут сильнее подорвать здоровье печени, чем спиртные напитки.
Обновлено в 02:27
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вновь возглавил российский прокат в выходные

Анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) снова стал лидером российского проката, собрав 97,8 млн рублей за минувший уик-энд.
Обновлено в 17:28
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Сирийская армия освободила поселения на севере провинции Хама

Обновлено 23 августа в 11:14
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

Обновлено в 17:50
Общество

Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле

Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Политика

Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России

Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Экономика

SmartCredit: за займами до зарплаты обращаются 75% клиентов МФО

По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы.
Обновлено в 14:58
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского

Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пляж в Барселоне эвакуировали из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа близ исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова впервые опубликовала совместное фото с отцом

Обновлено в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, домашним стадионом является «Ванда Метрополитано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное