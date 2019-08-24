В поединке 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» выиграл у «Леганеса». Игра на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0. У "Атлетико" автором единственного гола стал полузащитник Витоло.

«Атлетико» обыграл «Леганес» и одержал вторую победу в Примере

Все про Спорт ру

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Происшествия Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля признали вину Иван Подкопаев, обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге 27 июля, просит суд о рассмотрении его дела в особом порядке.

Общество В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек 350-летие Государственного флага России на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек.

Происшествия Глава Приангарья уволил арестованного министра лесного комплекса 7 июня суд арестовал его на два месяца. В июле иркутского губернатора обязали уволить Шеверду.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Транспорт Собянин открыл новое Остафьевское шоссе Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую магистральную улицу межрайонного значения - четырехполосную автомобильную дорогу "Остафьевское шоссе" (ранее проектируемый проезд номер 947).

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.

Наука Термоэлектрические свойства кремния улучшили «нанолезвия» Исследование 2008 года показало, что свойства этого материала меняются, когда он находится в виде нановолокон и два из трех его измерений меньше 100 нм.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Экономика Сбербанк создает конкурента Системе быстрых платежей от ЦБ Все изменилось, когда Центробанк заявил о создании Системы быстрых платежей (СБП), тоже позволяющей отправлять деньги людям по простому идентификатору – номеру телефона, но уже между любыми банками – участниками системы.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.

Политика Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8 Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".

Политика «Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Общество Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.

Общество Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.