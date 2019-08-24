Футбол

«Атлетико» обыграл «Леганес» и одержал вторую победу в ПримереBookmaker-ratings.ru вчера в 16:26

Леганес — Атлетико
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Муниципальный стадион Бутарке
Хавьер Эрасо Гоньи
23′
Родриго Тарин
Унаи Бустинса
28′
Роберто Росалес
34′
52′
Марио Эрмосо
60′
Марио Эрмосо
Витоло
62′
Томас Парти
70′
Томас Парти
Маркос Льоренте
71′
Витоло
Хонатан Сильва
73′
Кеннет Омеруо
Хосе Арнаис
77′
Хавьер Эрасо Гоньи
Хавьер Авилес
78′
80′
Маркос Льоренте
86′
Витоло
90′
Тома Лемар
Фелипе
Юссеф Эн-Несири
90′
90′+1′
Коке
В поединке 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» выиграл у «Леганеса». Игра на стадионе "Мунисипаль де Бутарке" в Леганесе завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0. У "Атлетико" автором единственного гола стал полузащитник Витоло.
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