Футбол
Гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»ProstoProSport 12:14
Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании переиграли «Хетафе». Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Антуан Гризманн (27-я минута) и Сауль (37-я).
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