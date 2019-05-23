Футбол
«Атлетико» объявил об уходе ХуанфранаСоветский спорт 08:24
Защитник мадридского Атлетико Хуанфран Торрес покинет команду этим летом. Напомним, испанский футболист выступает за столичный клуб с 2011 года.
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