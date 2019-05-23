Футбол

«Атлетико» объявил об уходе ХуанфранаСоветский спорт 08:24

Защитник мадридского Атлетико Хуанфран Торрес покинет команду этим летом. Напомним, испанский футболист выступает за столичный клуб с 2011 года.
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«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Советский спорт08:24

Хуанфран подтвердил уход из «Атлетико»

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Хуанфран объявил, что покидает «Атлетико»

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Газета.Ru07:51

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико». Он был в клубе 8 лет

Sports.ru08:33
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Испанский футболист
Испанский футболист, правый защитник клуба «Атлетико Мадрид».
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Атлетико Мадрид
Спортивный клуб
Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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