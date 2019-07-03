Футбол

«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» ФелипеSport24.ru 05:07

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«Атлетико» подтвердил переход бразильца Фелипе Монтейро. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года. Соглашение о трансфере Фелипе с его бывшей командой, «Порту», было достигнуто еще 28 мая.
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