Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» ФелипеSport24.ru 05:07
«Атлетико» подтвердил переход бразильца Фелипе Монтейро. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года. Соглашение о трансфере Фелипе с его бывшей командой, «Порту», было достигнуто еще 28 мая.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
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Российский защитник «Хапоэля» из Тель-Авива близок к переходу в «Оренбург»
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В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
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Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
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Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
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Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
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Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.
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Путин анонсировал встречу с Лукашенко в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
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Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
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Голенко: в системе здравоохранения Крыма произошли грандиозные изменения
Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.
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В салоне появился голографический дисплей Looking Glass II.
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Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
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В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
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«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай
Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
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