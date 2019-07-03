Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» ФелипеSport24.ru 05:07
«Атлетико» подтвердил переход бразильца Фелипе Монтейро. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года. Соглашение о трансфере Фелипе с его бывшей командой, «Порту», было достигнуто еще 28 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия
Форбс: Причиной пожара на российском глубоководном аппарате мог стать аккумулятор
Как пишет журнал Форбс со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, скорее всего, инцидент произошел при подъеме с глубины.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Путин отправил Шойгу в Североморск для расследования гибели моряков
Лично отправиться в Североморск на базу Военно-морского флота для расследования гибели моряков-подводников попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин 2 июля в ходе экстренного совещания в Кремле.
Обновлено вчера в 13:58
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео
В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Главой Европарламента стал Давид Сассоли
Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Футболист Кокорин начал проходить курс реабилитации
Скандально известный спортсмен Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров в Москве.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии
Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд - брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.
Обновлено в 09:24
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России
Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Сочи экс-чиновника признали виновным и сразу освободили
Владимир Пермяков признан виновным в халатности.
Обновлено в 07:10
Технологии
В коде Google нашли русский мат
Нецензурная лексика написана транслитом. Пользователи Интернета нашли в рекламном ролике компании Google нецензурную русскую брань.
Обновлено в 09:18
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Общество
Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян
Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.
Обновлено в 09:37
Кино
Дмитрий Орлов озвучил неосуществлённую мечту Сергея Бодрова-младшего
Актер Дмитрий Орлов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о знакомстве с актером и режиссёром Сергеем Бодровым-младшим, а также о той роли, которую тот сыграл в его жизни.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10