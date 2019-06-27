Футбол

«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за 126 миллионов евроНева Спорт вчера в 14:45

Мадридский «Атлетико» в своем твиттере опубликовал новость о переходе нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша. Покупка обойдется «матрасникам» в рекордные для клуба 126 миллионов евро. «Атлетико» опубликовал видео с 19-летним форвардом из Музея дель Прадо.
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