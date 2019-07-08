Футбол

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца ЛодиМатч ТВ вчера в 22:27

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди продолжит карьеру в Испании. «Атлетико» объявил о подписании контракта с 21-летним футболистом. Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года.
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«Атлетико» перехватил у «Зенита» бразильского защитника

Газета.Ru01:39

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди, которым интересовался «Зенит»

РИА Новости01:30

«Атлетико» подписал 6-летний контракт с Лоди. Им интересовался «Зенит»

Sports.ruвчера в 19:08

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Матч ТВвчера в 22:27

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

Sportbox.RUвчера в 22:27

«Атлетико» объявил о переходе защитника Лоди, которого хотел купить «Зенит»

Sport24.ruвчера в 21:54

Ренан Лоди прошел медобследование перед трансфером в «Атлетико»

Bobsoccerвчера в 09:19
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Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
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ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

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Киселёв анонсировал телемост с Украиной

Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.
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Политика

Иран начинает обогащение урана выше уровня СВПД

Власти Ирана приняли решение о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
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Авто

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В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
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Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
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В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
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В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

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Поклонники перестали узнавать звезду «Универа» Виталия Гогунского

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Россияне отметят День семьи, любви и верности

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Футбол

Де Лигт не может завершить переход в «Ювентус»

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт не может завершить переход в туринский "Ювентус", передает издание Sport.
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Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
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Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
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Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября

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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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