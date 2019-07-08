Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди продолжит карьеру в Испании. «Атлетико» объявил о подписании контракта с 21-летним футболистом. Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года.

«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца Лоди

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