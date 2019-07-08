Футбол
«Атлетико» объявил о переходе в команду бразильца ЛодиМатч ТВ вчера в 22:27
Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди продолжит карьеру в Испании. «Атлетико» объявил о подписании контракта с 21-летним футболистом. Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года.
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Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Обновлено вчера в 17:59
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
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Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
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Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Федеральная резервная система США начнет политику резкого ослабления доллара, уверены в Saxo Bank.
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Гаджеты
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Происшествия
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Политика
Туск прокомментировал визит на Донбасс
После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
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Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
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Происшествия
Самолет из Челябинска в Анталью задержали почти на десять часов
Авиарейс компании Red Wings, который должен был ночью вылететь из Челябинска, задержали до полудня, почти на десять часов, следует из информации на электронном табло аэропорта.
Обновлено в 00:04
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
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Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено вчера в 15:17
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено 06 июля в 12:10
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
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Космос
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Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Гройсман не увидел причин для повышения цен на газ
Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин повышать цены на газ для населения страны.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
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Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
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Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
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Происшествия
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В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления во время этапирования из колоний северного региона страны в исправительные учреждения, расположенные в Душанбе.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
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Экономика
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РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
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Политика
Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:20