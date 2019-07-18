Футбол

«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо

Sport24.ru07:57

«Атлетико» потратил 40 млн. евро на защитника «Эспаньола»

Sport.ru08:29

«Атлетико» купил Эрмосо у «Эспаньола»

Евро-футбол.ру08:34

«Атлетико» подписал защитника «Эспаньола» Эрмосо

Sports.ru08:14

Защитник «Эспаньола» Эрмосо перешел в «Атлетико»

Матч ТВ08:10

«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо

Чемпионат08:15

Воспитанник «Реала» близок к переходу в «Атлетико»

Soccer.ru16 июля в 12:26
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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