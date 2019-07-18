Футбол
«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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Лить будет не меньше двух часов Петербург накроет стихия.
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Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии заявил, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
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На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
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Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
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В РФ рассчитывают, что в октябре Дания даст согласие на заявку по «Северному потоку — 2»
Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в российской энергетической компании рассчитывают на то, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу «Северный поток — 2» в октябре текущего года, сообщает РИА Новости.
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Обновлено в 02:38
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На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС
В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.
Обновлено в 08:49
Общество
В РФ ужесточили наказание за подделку документов
Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Политика
Путин рассказал о проектах Москвы и Минска в сфере культуры
Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.
Обновлено в 09:29
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:33
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
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Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:47
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
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Авто
Для замены ШРУСа АвтоВАЗ отзывает Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 93 автомобиля Lada Granta, которые были отгружены с завода в конце июня и начале июля 2019 года.
Обновлено в 09:22
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С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву
В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
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Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
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Спорт
Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова
Федерация волейбола Польши потребовала от Международной федерации волейбола и Всероссийской федерации волейбола наказания для игрока "Урала" Алексея Спиридонова.
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