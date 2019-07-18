Футбол
«Атлетико» объявил о переходе ЭрмосоSport24.ru 07:57
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо. 24-летний испанец заключил с «матрасниками» пятилетний контракт — до лета 2024 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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В Туве в аварии погибли семь человек
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Происшествия
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Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
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Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
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Обновлено в 03:44
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Политика
«Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 13:33
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Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
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Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
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Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
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Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
Обновлено в 09:58
Футбол
ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезон
Известный российский специалист Валерий Непомнящий перед началом сезона заявлял в интервью нашему изданию, что проблемой молодого состава армейцев может стать дефицит харизматичных лидеров вроде Сергея Игнашевича, братьев Березуцких, Понтуса Вернблума.
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Авто
BMW готовит новое поколение 4-Series
BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
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Совет ЕС призвал РФ признать вину в крушении MH17
В документе Москву призывают признать ответственность за крушение MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает РБК.
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Звезды «Султана моего сердца» снова встретятся в Москве
Обновлено в 14:00
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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