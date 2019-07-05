Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуваженииRT на русском вчера в 15:19

«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
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«Атлетико» атакует. Клуб возмущен поведением «Барселоны» и Гризманна

Спорт-Экспресс03:50

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Чемпионатвчера в 14:41

«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна

Sport24.ruвчера в 16:50

«Барселона» и Гризманн относятся к «Атлетико» неуважительно». Жесткое заявление из Мадрида

Матч ТВвчера в 17:24

«Атлетико» потребовал, чтобы Гризманн приступил к тренировкам с мадридцами

Sport.ruвчера в 14:59

«Атлетико» выступил с жестким заявлением по ситуации с Гризманном

Sportbox.RUвчера в 15:04

«Атлетико» отчитал «Барсу» и Гризманна, скандал с Рио-2016, Медведев и Хачанов вылетели с «Уимблдона» и другие новости утра

Sports.ru00:20
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Политика

К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану

Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Петербурге в окна прокуратуры распылили едкий газ

В Петербурге неизвестный распылил газ в открытые окна прокуратуры. Инцидент произошел 5 июля в 9 часов утра.
Обновлено в 05:14
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале

Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Музыка

Амстердам не примет «Евровидение-2020»

По словам главы Амстердама, проведение международного песенного конкурса, запланированного на следующий год, оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол

Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»

Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Общество

Психологи поделились секретами счастья

Психологи дали советы о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Политика

Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Баскетбол

Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие

Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года

Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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