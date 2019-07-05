Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуваженииRT на русском вчера в 15:19
«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
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«Выражаем свое отвращение». «Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
Sport24.ruвчера в 16:50
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Политика
К Борису Джонсону приставили круглосуточную охрану
Сотрудники правоохранительных органов Британии круглосуточно охраняют кандидата на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 03:29
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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Петербурге в окна прокуратуры распылили едкий газ
В Петербурге неизвестный распылил газ в открытые окна прокуратуры. Инцидент произошел 5 июля в 9 часов утра.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале
Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Музыка
Амстердам не примет «Евровидение-2020»
По словам главы Амстердама, проведение международного песенного конкурса, запланированного на следующий год, оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Общество
Психологи поделились секретами счастья
Психологи дали советы о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
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Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский: Трамп решит проблему с «Северным потоком-2» в пользу Киева
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп единственный политик, способный решить вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» в пользу Незалежной.
Обновлено в 06:37
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
Обновлено в 05:52
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие
Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09