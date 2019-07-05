Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону». «Матрасники» подчеркнули, что к этому их подтолкнули сегодняшние высказывания президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу.

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Происшествия Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Происшествия Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.

Происшествия В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.

Общество Подсчитаны затраты на восстановление Иркутской области после паводка На строительно-ремонтные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области потребуется порядка 28 млрд рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в субботу, 6 июля, в ходе совещания правительственной комиссии по последствиям разгула стихии в Тулуне.

Футбол Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит» Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.

Политика Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.

Футбол Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на женском ЧМ Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер восхищен игрой вратарей на чемпионате мира среди женщин.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Политика Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.

Политика Иран пригрозил захватить британский танкер Тегеран будет «обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Гаджеты Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Наука В Мёртвом море происходят солевые снегопады Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.